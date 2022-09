Concorso Polizia Locale, 1500 posti a tempo indeterminato: come candidarsi (Di sabato 17 settembre 2022) Il Comune di Roma ha previsto un bando per l’assunzione di 500 Vigili Urbani e 1000 ripescati dalla graduatoria. Un intervento indispensabile per accrescere l’organico della Polizia Locale, al momento eccessivamente scarno rispetto alle competenze e al territorio sul quale svolgere le attività. Leggi anche: MAD (Messa a disposizione) Supplenze 2022/23: i modelli delle domande Il bando e requisiti Entro la fine di questo mese, settembre 2022, verrà pubblicato il bando, ma i requisiti che solitamente sono previsti sono: – possesso di diploma; – conoscenza di almeno una lingua straniera; – conoscenze basi di informatica; – cittadinanza italiana. L’organico della Polizia Locale attualmente scarno Si tratta di assunzioni che sono ritenute indispensabili visto che la Polizia Locale si trova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Il Comune di Roma ha previsto un bando per l’assunzione di 500 Vigili Urbani e 1000 ripescati dalla graduatoria. Un intervento indispensabile per accrescere l’organico della, al momento eccessivamente scarno rispetto alle competenze e al territorio sul quale svolgere le attività. Leggi anche: MAD (Messa a disposizione) Supplenze 2022/23: i modelli delle domande Il bando e requisiti Entro la fine di questo mese, settembre 2022, verrà pubblicato il bando, ma i requisiti che solitamente sono previsti sono: – possesso di diploma; – conoscenza di almeno una lingua straniera; – conoscenze basi di informatica; – cittadinanza italiana. L’organico dellaattualmente scarno Si tratta di assunzioni che sono ritenute indispensabili visto che lasi trova ...

CorriereCitta : Concorso Polizia Locale, 1500 posti a tempo indeterminato: come candidarsi - vonlandow : @GiovaQuez Bisognerebbe vedere chi è stato il 'mentore' nel concorso in Polizia. - LuigiRavanetti : @GiovaQuez La cosa incredibile è che questa qua ha vinto un concorso pubblico per entrare in polizia… - CorriereRomagna : Imola, polizia locale: in 350 al concorso per 6 posti - - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Nessuna laurea richiesta, 1200 posti disponibili ?????? -