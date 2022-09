Buon compleanno Alvise Armellini | Alessandro Sassone | Reinhold Messner…

teatrolafenice : Buon compleanno a Elina Garanca, qui in 'Spesso tra vaghe rose' da 'Bajazet' di Vivaldi. Buon ascolto, amici!… - AlexBazzaro : Buon compleanno ad una ragazza speciale, la mitica @alessia_smile6 Tanti auguri di ?? amica mia… - chetempochefa : Oggi, #10settembre, compie 92 anni una donna straordinaria: facciamo i nostri auguri di buon compleanno a… - SeasoundEMC : Buon Compleanno! - mesanti64 : @salpaladino Buon compleanno gobbaccio e scusami per il ritardo???? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? -

Primonumero

ore 17: Biblioteca Borgo Panigalebiblioteca . La biblioteca festeggia il suo undicesimocon una serie di iniziative per grandi e piccini a partire dalle ore 17. Per ...Rivisitazioni di opere d'altri tempi, film tratti da romanzi o biopic affascinanti: ecco quali film del regista australiano rivedere in ... Buon compleanno Antony Cinema News DiCaprio consiglia Timothée Chalamet la strada del successo Parlando con British Vogue, Timothée Chalamet ha rivelato il prezioso consiglio che gli ha dato Leonardo DiCaprio Di Matteo Furi ...Napoli. Una festa e un contest giornalistico per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985. Lunedì 19 ...