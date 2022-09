BOOM erissima: quattro puntate per la Marcuzzi registrate tra dicembre e gennaio (Di sabato 17 settembre 2022) Alessia Marcuzzi Doveva essere il faro dell’autunno della nuova Rai2. E, invece, BOOMerissima, ritorno televisivo di Alessia Marcuzzi, è slittato al 2023. Almeno per quanto riguarda la messa in onda televisiva. DavideMaggio.it è infatti in grado di anticiparvi che Alessia Marcuzzi batterà il “primo ciak” entro la fine dell’anno. Sì perchè, a differenza dei più noti prime time della conduttrice capitolina, BOOMerissima non sarà in diretta. Le registrazioni si terranno a Roma il 10 e il 16 dicembre 2022, il 6 e il 13 gennaio 2023. Saranno, dunque, soltanto quattro le puntate di BOOMerissima, e non sei come si sussurrava inizialmente. Stando a quanto comunicato, lo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 settembre 2022) AlessiaDoveva essere il faro dell’autunno della nuova Rai2. E, invece,, ritorno televisivo di Alessia, è slittato al 2023. Almeno per quanto riguarda la messa in onda televisiva. DavideMaggio.it è infatti in grado di anticiparvi che Alessiabatterà il “primo ciak” entro la fine dell’anno. Sì perchè, a differenza dei più noti prime time della conduttrice capitolina,non sarà in diretta. Le registrazioni si terranno a Roma il 10 e il 162022, il 6 e il 132023. Saranno, dunque, soltantoledi, e non sei come si sussurrava inizialmente. Stando a quanto comunicato, lo ...

