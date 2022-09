Arriva, su Prime Video e Youtube, il primo cortometraggio originale di Whatsapp (Di sabato 17 settembre 2022) Il primo film Whatsapp originale andrà in onda su Prime Video e su Youtube e avrà come protagonista il giocatore dell’NBA Giannis Antetokounmpo. Questo è il frutto della scelta dell’app di Meta di entrare nel mondo del cinema: all’inizio di questa settimana la nota applicazione di messaggistica ha annunciat “Naija Odyssey”, il primo cortometraggio ufficiale che racconta della storia di Giannis Antetokounmpo, nato in Grecia (ad Atene) da genitori nigeriani e diventate giocatore dell’NBA. Cosa c’è dietro l’ingresso di Whatsapp nel mondo dell’intrattenimento? LEGGI ANCHE >>> Disney, sulla scia di Amazon, vorrebbe lanciare Disney Prime primo film Whatsapp: perché è stato prodotto? ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 settembre 2022) Ilfilmandrà in onda sue sue avrà come protagonista il giocatore dell’NBA Giannis Antetokounmpo. Questo è il frutto della scelta dell’app di Meta di entrare nel mondo del cinema: all’inizio di questa settimana la nota applicazione di messaggistica ha annunciat “Naija Odyssey”, ilufficiale che racconta della storia di Giannis Antetokounmpo, nato in Grecia (ad Atene) da genitori nigeriani e diventate giocatore dell’NBA. Cosa c’è dietro l’ingresso dinel mondo dell’intrattenimento? LEGGI ANCHE >>> Disney, sulla scia di Amazon, vorrebbe lanciare Disneyfilm: perché è stato prodotto? ...

