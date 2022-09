Alluvione nelle Marche: una squadra di vigili del fuoco in supporto da Bergamo (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. Una squadra dei vigili del fuoco di Bergamo è partita con dei mezzi speciali in supporto ai colleghi marchigiani per gestire le operazioni di soccorso in seguito all’Alluvione che ha colpito duramente la zona dell’Anconetano. Sono 250 i vigili del fuoco al lavoro nell’area colpita. Al momento sono dieci i morti accertati, tre i dispersi, tra i quali Mattia, un bambino di 8 anni. Il piccolo si trovava in auto con la madre quando i due sono stati investiti da acqua e fango. La donna ha preso in braccio il figlio ed è uscita dal veicolo per cercare di raggiungere un punto sicuro, ma un’ondata li ha colpiti e Mattia gli è sfuggito dalle mani, trasportato via dalla corrente. I vigili del fuoco sono ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). Unadeideldiè partita con dei mezzi speciali inai colleghi marchigiani per gestire le operazioni di soccorso in seguito all’che ha colpito duramente la zona dell’Anconetano. Sono 250 idelal lavoro nell’area colpita. Al momento sono dieci i morti accertati, tre i dispersi, tra i quali Mattia, un bambino di 8 anni. Il piccolo si trovava in auto con la madre quando i due sono stati investiti da acqua e fango. La donna ha preso in braccio il figlio ed è uscita dal veicolo per cercare di raggiungere un punto sicuro, ma un’ondata li ha colpiti e Mattia gli è sfuggito dalle mani, trasportato via dalla corrente. Idelsono ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Rob76282550 : RT @MTFed71: Alluvione nelle Marche. Mentre adulti e giovani da ore stanno spalando fango, la protezione civile attende coordinamenti. Il C… - MaryAngelo23 : RT @donTonio66: L'alluvione nelle Marche ha fatto vittime, dispersi e tantissimi danni. In un niente la vita può sfuggire di mano. Sta' vic… -