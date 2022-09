Vittima di bullismo tenta il suicidio | accade a Bologna

Leggi su zon

(Di venerdì 16 settembre 2022) Una ragazza di soli 13 anni ha vissuto mesi da incubo.di, sottoposta a continue prese in giro e minacce che sono diventate talmente insistenti da indurla are. Tre ragazzine, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, a metà novembre finiranno davanti a un giudice dei minori accusate di stalking, mentre altre 4, essendo minori di 14 anni, non sono imputabili. Tutto è cominciato, stando al racconto della giovane, dopo un flirt avuto con un compagno di classe. "Era il più carino. In quel momento sono iniziate le invidie e soprattutto le prime cattiverie di alcune compagne con le quali fino a pochi giorni prima ci uscivo. Quando mi chiamavano i prof in classe ...