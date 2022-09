Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 settembre 2022)DEL 16 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE SI PRESENTA GIÀ CONGESTIONATA SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E NOMENTANA. TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO BLOCCATO SULLA CASSIA BIS PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CHE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE E L’ALLACCIAMENTO ...