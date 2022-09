Università di Bergamo, trova un lavoro l’88% dei dottori di ricerca (Di venerdì 16 settembre 2022) Il report. Secondo AlmaLaurea, Il 28% dei ricercatori dell’ateneo occupato nel pubblico, il 72% nel privato. Retribuzione media 1.826 euro. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 settembre 2022) Il report. Secondo AlmaLaurea, Il 28% deitori dell’ateneo occupato nel pubblico, il 72% nel privato. Retribuzione media 1.826 euro.

maldifassi : Ho tante cose di cui parlare con i CUS italiani. 1° tappa: Bergamo. Un’occasione di confronto sul binomio Sport-Uni… - fdicos10 : RT @AtzeniRoberto: ??Stati Generali della Nuova comunicazione pubblica ??#oggi grazie a #pasocial presente all' Università degli studi di… - AtzeniRoberto : ??Stati Generali della Nuova comunicazione pubblica ??#oggi grazie a #pasocial presente all' Università degli stud… - AnchequiPrande : Università degli studi di Bergamo e Regione Lombardia al posto di fare questionari sul perché non utilizzo la bici… - CittadinidiTwtt : RT @M_Gomboli: Iniziano gli Stati Generali di #PaSocial. Grandi interventi sulla comunicazione pubblica e magnifica location dell’Universit… -