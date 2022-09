Ultime Notizie – Elisabetta, gli 8 nipoti alla veglia: Harry potrà indossare l’uniforme (Di venerdì 16 settembre 2022) Gli otto nipoti della defunta regina Elisabetta II prenderanno parte ad una veglia accanto al feretro di Elisabetta a Westminster Hall domani sera. A rivelarlo alla Cnn è stata una fonte di Palazzo Reale, precisando che il principe William starà ad un’estremità del feretro e all’altra ci sarà Harry. La veglia durerà 15 minuti. Per volontà del re, entrambi indosseranno le uniformi militari. Solo i working royal possono indossare infatti l’alta uniforme, ma Harry ha rinunciato allo status di senior member della famiglia reale, e quindi agli incarichi, il giorno in cui ha deciso di costruirsi una nuova vita oltreoceano con la moglie Meghan Markle. William sarà affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Gli ottodella defunta reginaII prenderanno parte ad unaaccanto al feretro dia Westminster Hall domani sera. A rivelarloCnn è stata una fonte di Palazzo Reale, precisando che il principe William starà ad un’estremità del feretro e all’altra ci sarà. Ladurerà 15 minuti. Per volontà del re, entrambi indosseranno le uniformi militari. Solo i working royal possonoinfatti l’alta uniforme, maha rinunciato allo status di senior member della famiglia reale, e quindi agli incarichi, il giorno in cui ha deciso di costruirsi una nuova vita oltreoceano con la moglie Meghan Markle. William sarà affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna. ...

