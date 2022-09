Successo per la I edizione del Napoli Ambassador Program (Di venerdì 16 settembre 2022) Grande Successo per la I edizione del Nap (Napoli Ambassador Program), organizzato dal Convention Bureau Napoli (Cbn) in partnership con il Mavv, che si è tenuto nel corso del Mediterranean Wine Art Fest presso il Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli. “Uno degli obiettivi del Programma Ambassadors – spiega il presidente del Cbn, Margherita Chiaramonte – è far guadagnare a Napoli, stabilmente, un ruolo di primo piano tra le grandi città europee che ospitano eventi internazionali. Per raggiungere questo obiettivo Napoli ha bisogno dei propri ambasciatori, figure di spicco della comunità accademica e scientifica, Opinion Leader che si confrontano in ambito internazionale e che possono candidare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) Grandeper la Idel Nap (), organizzato dal Convention Bureau(Cbn) in partnership con il Mavv, che si è tenuto nel corso del Mediterranean Wine Art Fest presso il Complesso di San Domenico Maggiore a. “Uno degli obiettivi delmas – spiega il presidente del Cbn, Margherita Chiaramonte – è far guadagnare a, stabilmente, un ruolo di primo piano tra le grandi città europee che ospitano eventi internazionali. Per raggiungere questo obiettivoha bisogno dei propri ambasciatori, figure di spicco della comunità accademica e scientifica, Opinion Leader che si confrontano in ambito internazionale e che possono candidare ...

