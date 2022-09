Stefania Orlando conferma la fine del suo matrimonio con Simone | le prime parole

(Di venerdì 16 settembre 2022) Sembrava una storia d’amore perfetta, sembrava unche non poteva essere destinato a finire. Ma qualcosa si è rotto e le favole si sa, non sempre hanno un lieto. Lo spiega, dopo che le voci sulla sua separazione da, suo marito, si sono fatte sempre più insistenti. I fan hanno iniziato a chiedere spiegazioni, le versioni sul loroerano diverse. Poi ieri lesui social della conduttrice, la festa di Matano alla quale si è presentata da sola. E così oggi,ha scelto i social per raccontare cosa le sta succedendo e ha annunciato che lei esi sono lasciati, chiedendo a tutte le persone che le vogliono bene di rispettarla e di non fare illazioni ...

cherryfatina_ : stefania orlando viperella brilla sempre - Astrona25149449 : È ufficiale. Stefania Orlando e il suo compagno Simone si sono lasciati. Che dispiacere. #gfvip - anitram______ : I tempi sono maturi perché Stefania Orlando ed Anna Pettinelli (aka bella patata) partecipino allo stesso Gfvip - Mariolino_22 : Stefania Orlando e Simone si sono separati, io davvero non credo più nell'amore basta :( ?? - zazoomblog : Stefania Orlando la fine è sempre più vicina: il matrimonio ai titoli di coda - #Stefania #Orlando #sempre #vicina… -

Leggi anche >, è finita con Simone Gianlorenzi 'La vita ti colpisce senza preavviso'. Cos'è accaduto Sua madre era originaria proprio del Libano, suo padre americano. Lui, terzo di ...Da Mara Venier aal party romano è un via vai di vip Una festa glamour per Alberto Matano che ha spento 50 candeline in un locale romano. Il conduttore e giornalista, che a giugno ha sposato il ...Ancora una volta Stefania Orlando si ritrova ad affrontare una crisi coniugale. La situazione con il musicista sembra non versare nel migliore dei modi. Ecco tutti i dettagli Una showgirl, un’attrice, ...Allo storico Jackie O’ a Roma festa super glamour per i conduttore Parata di famosi: nessuno vuole mancare all’evento organizzato dal giornalista Alberto Matano per i 50 anni organizza un party super ...