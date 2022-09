Standing ovation per Linda Riverditi a X Factor 2022, canta i Maneskin e conquista tutti (Di venerdì 16 settembre 2022) Si chiama Linda Riverditi e ha già tutte le carte in regola per accedere ai Live Show. Linda Riverditi a X Factor 2022 si presenta con Coraline dei Maneskin di cui regala una versione toccante, piano e voce. Commuove la giuria al completo e il pubblico è tutto dalla sua parte. Per lei 4 sì e una Standing ovation, tra l’incredulità della giuria. 19 anni e un mondo interiore da scoprire, che emergerà sicuramente attraverso la musica. La accompagna la mamma, anche lei commossa nel backstage mentre spia la performance della figlia al fianco di Francesca Michielin, conduttrice della nuova edizione del talent show di casa Sky. Gli occhi lucidi dei giudici non potevano che portare ad una completa approvazione. Anche il video, condiviso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Si chiamae ha già tutte le carte in regola per accedere ai Live Show.a Xsi presenta con Coraline deidi cui regala una versione toccante, piano e voce. Commuove la giuria al completo e il pubblico è tutto dalla sua parte. Per lei 4 sì e una, tra l’incredulità della giuria. 19 anni e un mondo interiore da scoprire, che emergerà sicuramente attraverso la musica. La accompagna la mamma, anche lei commossa nel backstage mentre spia la performance della figlia al fianco di Francesca Michielin, conduttrice della nuova edizione del talent show di casa Sky. Gli occhi lucidi dei giudici non potevano che portare ad una completa approvazione. Anche il video, condiviso ...

