sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto: 'Camara? Ecco perché abbiamo scelto lui': Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato così del nuovo… - TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA Tiago Pinto: “ci aiuterà fino a fine stagione dentro e fuori dal campo”. Camara: “Mi ha sorpreso l’am… - sunlouvis91 : RT @stevecounz: Dybala è proprio quello che ci vuole nel mondo Roma Giocatore bollito strafinito, senza motivazioni, sempre rotto, ma ha i… - FDRmou : RT @stevecounz: Dybala è proprio quello che ci vuole nel mondo Roma Giocatore bollito strafinito, senza motivazioni, sempre rotto, ma ha i… - asrsupporter : RT @stevecounz: Dybala è proprio quello che ci vuole nel mondo Roma Giocatore bollito strafinito, senza motivazioni, sempre rotto, ma ha i… -

...storia è cambiata grazie all'ingresso di Dybala (in rete dopo 69 secondi è il calciatore della... ha dovuto aspettare chePinto mettesse a segno una cessione (Felix) prima di annunciare l'......in cui è arrivata lanon ho avuto esitazione parlando anche con il mister. Come mia abitudine sono qui per dare tutto e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi " . Anche il gmPinto ...Calciomercato Roma, l'allenatore giallorosso aspetta un nuovo acquisto per gennaio poichè vuole alzare il livello della qualità della rosa. Mourinho ha ribadito come serva un difensore per gennaio vis ...Calciomercato Roma, l'offerta legata al parametro zero potrebbe aprire scenari interessanti per i giallorossi. Ecco cosa sta succedendo.