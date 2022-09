Ritiro Federer, Messi: “Genio ed esempio per qualsiasi atleta” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Un Genio, unico nella storia del tennis e un esempio per qualsiasi atleta. Ti auguro il meglio nella tua nuova tappa, ci mancherà vederti in campo facendoci divertire”. Questo il messaggio che Lionel Messi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per salutare e omaggiare Roger Federer, il quale ha annunciato il Ritiro nella serata di ieri, spiegando che la prossima Laver Cup sarà la sua ultima apparizione da tennista professionista. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “Un, unico nella storia del tennis e unper. Ti auguro il meglio nella tua nuova tappa, ci mancherà vederti in campo facendoci divertire”. Questo il messaggio che Lionelha pubblicato sul proprio profilo Instagram per salutare e omaggiare Roger, il quale ha annunciato ilnella serata di ieri, spiegando che la prossima Laver Cup sarà la sua ultima apparizione da tennista professionista. SportFace.

Eurosport_IT : Quel momento è arrivato e noi non siamo pronti. Roger Federer saluterà il tennis dopo la Laver Cup ????… - CB_Ignoranza : ???????????? 6 Australian Open ?? 1 Roland Garros ???????????????? 8 Tornei di Wimbledon ?????????? 5 US Open. Dopo una carriera a… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - _Bexent_ : RT @gippu1: Goodbye Roger. Ovvero: come Federer mi ha insegnato a non preoccuparmi e ad amare il tennis. - OnlyGiast : RT @gippu1: Goodbye Roger. Ovvero: come Federer mi ha insegnato a non preoccuparmi e ad amare il tennis. -