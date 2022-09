Ricette per stomaci forti (Di venerdì 16 settembre 2022) Prendete delle frattaglie di pecora – cuore, fegato e polmoni – tritatele insieme a cipolla, grasso di rognone, fiocchi d’avena, sale e spezie. Farcite con questo ripieno lo stomaco della pecora e fate lessare il tutto per alcune ore nel brodo; quindi, tagliate le porzioni (possibilmente con una spada, se volete rispettare pienamente la tradizione) e servite con “neeps and tatties”, ovvero rape e patate bollite a parte e passate in purea, e un bicchiere di whisky per mandare giù il tutto. Il piatto nazionale scozzese, celebrato dal poeta Robert Burns nel 1787 in Address to a Haggis, è la portata d’onore del Burns supper, con cui ogni anno, il 25 gennaio, si ricorda la nascita del “bardo scozzese”, ma si può gustare ogni giorno e a ogni ora, dalla colazione alla cena, in pub e ristoranti. Insieme ad altri piatti leggeri e dietetici come la crappit heid, la testa di merluzzo ripiena con ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) Prendete delle frattaglie di pecora – cuore, fegato e polmoni – tritatele insieme a cipolla, grasso di rognone, fiocchi d’avena, sale e spezie. Farcite con questo ripieno lo stomaco della pecora e fate lessare il tutto per alcune ore nel brodo; quindi, tagliate le porzioni (possibilmente con una spada, se volete rispettare pienamente la tradizione) e servite con “neeps and tatties”, ovvero rape e patate bollite a parte e passate in purea, e un bicchiere di whisky per mandare giù il tutto. Il piatto nazionale scozzese, celebrato dal poeta Robert Burns nel 1787 in Address to a Haggis, è la portata d’onore del Burns supper, con cui ogni anno, il 25 gennaio, si ricorda la nascita del “bardo scozzese”, ma si può gustare ogni giorno e a ogni ora, dalla colazione alla cena, in pub e ristoranti. Insieme ad altri piatti leggeri e dietetici come la crappit heid, la testa di merluzzo ripiena con ...

