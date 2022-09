Quando Chiara Ferragni partecipava al raduno dei giovani Pdl | una foto sconfessa l’influencer

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 settembre 2022) È lei o non è lei? Spuntano sui Social alcunedia undeidel Pdl, a sostegno del partito che aveva come giovane politico di riferimento proprio Giorgia Meloni, all’epoca ministro della Gioventù. La Rete non dimentica e non perdonache lancia appelli contro la Meloni e il centrodestra dalla nave Costa Toscana, dove è in crociera in questo momento.era aldeiPdl: ministro della Gioventù Meloni Gli ultimi attacchi della(unite al coro delle altre “svippate”) contro la Meloni, hanno riacceso la memoria di alcuni addetti ai lavori. C0sì, in un tweet il giornalista Massimo Falcioni, riportando unadi Mattia Mauri, ...