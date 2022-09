Putin: voglio fine conflitto prima possibile | Nato: "Contrattacco ucraino efficace" | Kiev: 10 stanze delle torture a Kharkiv (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella fossa comune di Izyum corpi con corda al collo e le mani legate. Il procuratore di Lugansk e il suo vice uccisi in attentato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella fossa comune di Izyum corpi con corda al collo e le mani legate. Il procuratore di Lugansk e il suo vice uccisi in attentato in ...

pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - LaSignoraLupo : @SADIComic @_Kheru_ @AleksL74 Io con chi ci discriminava non voglio averci a che fare. Ad aver provocato la Russia… - GIANELL83918006 : @fabiocappellik @RaiNews @OperaRoma @adelphiedizioni @AlessiaCap @Cacimac @Cinecitta @ArchivioLuce @GIUSTESTONI… - happosai_bu : @ProgettoLepanto @abunomnes @Kikesosa171 certo, io faccio come voglio, tu invece puoi calarti di nuovo le braghe e… - ConteZero76 : E se questa 'riccanza' facesse parte di un sistema teso a 'convincere' l'occidente ? Voglio dire, Trump non è certo… -