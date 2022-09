Premier: Nottingham Forest sprofonda, altro ko e penultimo posto (Di venerdì 16 settembre 2022) Malgrado i 21 calciatori acquistati in estate, un calciomercato da record, con oltre 161 milioni spesi in una sola sessione, è crisi nera per il neopromosso Nottingham Forest, penultimo nella ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Malgrado i 21 calciatori acquistati in estate, un calciomercato da record, con oltre 161 milioni spesi in una sola sessione, è crisi nera per il neopromossonella ...

