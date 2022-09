NASCAR Truck Series | Bristol | Ty Majeski vince per la prima volta in carriera ed accede alla finale

P300it : #NASCAR | Truck Series: Derek Kraus scatterà dalla pole position stanotte (bandiera verde alle 3:00) a Bristol nell… - P300it : #NASCAR | Truck Series: Matt DiBenedetto è stato il più veloce nelle libere che hanno aperto il weekend NASCAR a Br… - StockCarLiveITA : Buonasera da Bristol! Il weekend NASCAR inizia oggi con i Truck che svolgeranno tutto il loro programma nelle pross… - franz_house_vg : Nascar Truck. @JHNemechek vince l'ultima gara del Round of 10 a Kansas, beffando @CarsonHocevar all'ultimo giro. So… - StockCarLiveITA : È già giovedì ma è anche già tempo di scendere in pista a Bristol! Il programma di oggi: 20:30 FP Arca (-) 21:30… -

OA Sport

...Al momento non ci sono informazioni su un eventuale ritorno di Raikkonen nella, categoria che aveva provato anche nel 2011 al Charlotte Motor Speedway in occasione di un evento dellae ...... il campione del mondo 2007 di Formula 1 ha fatto il suo debutto nella massima serie della- a dieci anni di distanza dalla sua prima apparizione oltreoceano, inSeries - sfidando i ... NASCAR Truck Series, Kansas: Nemechek torna al successo, Hocevar e Crafton lasciano i Playoffs Ty Majeski downplayed his final run in Thursday night’s NASCAR Camping World Truck Series race at Bristol Motor Speedway as “just another restart.” ...Parker Kligerman found the magic once again as he scored another top-five finish in the NASCAR Camping World Tru ...