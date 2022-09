Mario Balotelli | video mostra l’uscita dal locale sorretto da due persone

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora una voltarichiama l’attenzione ma non per la sua bravura in campo. C’è unchela sua uscita da un, duelo sorreggono, sembra barcollare. Ilè sotto gli occhi di tutti efa ancora una volta spettegolare. Le immagini sembranorenon troppo sobrio, forse non è così ma di certo barcolla, è evidente. Accanto a lui ci sono duee forse se non ci fossero lui cadrebbe a terra. E’ il quotidiano Nau.ch are le immagini, unche è diventato virale sui social. Supergioca nel Sion e l’inizio non è dei ...

PietroMazzara : Il Milan, con #Pobega, torna a segnare un gol con un giocatore italiano in Champions League 3214 giorni dopo quello… - grissino78 : Il ns caro Mario Balotelli è costretto a sorreggersi a seguito di un eccesso alcoolico, e bravo super Mario - DadoCocoNut : Uno dei più grossi misteri del calcio europeo è come fanno tutti gli anni a fare un contratto a MARIO BALOTELLI?… - Foot01_com : Mario Balotelli a disparu, scandale en Suisse ! -

barcolla dopo una festa e non si presenta agli allenamenti: cosa succede Fredy Guarin, l'ex Inter in lacrime: 'La mia vita sta cambiando'. Ecco cosa gli è successo Il ruolo di ...ne donne plus de nouvelles à son club du FC Sion ! L'italien a disparu depuis la diffusion d'une vidéo où on le voit rentrer d'une soirée arrosée avec une femme, le week - end dernier ...L’ex attaccante azzurro ripreso mentre barcolla fuori da un locale, sorretto da due persone. Il presidente del Sion: «Mario ha ancora molto lavoro da fare. Ora non si sta allenando perché ha la bronch ...Mario Balotelli, nell’occhio del ciclone. Come di consueto il calciatore fa parlare di sé, ma non in termini positivi. L’atleta ha appena iniziato la sua avventura all’FC Sion, società calcistica elve ...