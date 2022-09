Le ultime in casa Juventus, c’è la notizia sul rientro di Chiesa! (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutti lo invocano, tutti lo chiamano in aiuto. In lui la gente bianconera vede la speranza su cui ripartire. Dopo settimane di chiacchere e ipotesi arrivano conferme: sta per tornare Federico Chiesa. Chiesa Juventus infortunio Ci vorrà pazienza, anche parecchia. Quell’infortunio a gennaio al crociato ha sconvolto i piani della Juve e Allegri l’ha ripetuto più volte che per un infortunio del genere bisogna sempre stare cauti e non mettere pressione. Il gonfiore al ginocchio di cui si era parlato nelle scorse settimane sembra svanito, ora pian piano il ragazzo potrà continuare a correre con tranquillità e cercare di ritrovare al meglio la forma. Secondo Gianluca Di Marzio l’allenatore poi farà le sue scelte, ma l’obbiettivo principale è di proseguire sempre con calma e poi fargli calcare il campo a novembre prima della pausa mondiale. Ovviamente il ragazzo è ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutti lo invocano, tutti lo chiamano in aiuto. In lui la gente bianconera vede la speranza su cui ripartire. Dopo settimane di chiacchere e ipotesi arrivano conferme: sta per tornare Federico Chiesa. Chiesainfortunio Ci vorrà pazienza, anche parecchia. Quell’infortunio a gennaio al crociato ha sconvolto i piani della Juve e Allegri l’ha ripetuto più volte che per un infortunio del genere bisogna sempre stare cauti e non mettere pressione. Il gonfiore al ginocchio di cui si era parlato nelle scorse settimane sembra svanito, ora pian piano il ragazzo potrà continuare a correre con tranquillità e cercare di ritrovare al meglio la forma. Secondo Gianluca Di Marzio l’allenatore poi farà le sue scelte, ma l’obbiettivo principale è di proseguire sempre con calma e poi fargli calcare il campo a novembre prima della pausa mondiale. Ovviamente il ragazzo è ...

