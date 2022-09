Le Marche devastate dall' alluvione temono una nuova ondata di maltempo

(Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Quello che doveva essere un'allerta gialla, annunciataa Protezione civile, giovediì pomeriggio si è trasformata in un nubifragio eccezionale che ha colpito prima l'alto Pesarese e, in particolare tutta l'area intorno al Monte Catria, e in serata Senigallia e i paesi dell'entroterra che vivono intorno ai fiumi Misa e Nevola. E le vittime sono di persone che abitavano in quella zona, 10 alla conta comunicata da Mario Draghi (ma all'appello mancano ancora 2 adulti e 2 bambini). Così come i 50 feriti e i 100 sfollati vivevano tutti nei trenta chilometri che separano Barbara da Senigallia, dove il Misa sfocia nell'Adriatico. Oltre 2.600 le richieste di soccorso al 112 provenientie due province, quasi mille i vigili del fuoco, gli operatori delle forze dell'ordine e i volontari della Protezione civile impegnati senza tregua ...

A ognuno di loro ha parlato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha incontrato i vertici della Regionee dei vigili del fuoco in mattinata ad Ancona, per poi ...Con queste parole il presidente della Regione Marco Marsilio offre il sostegno alla regionecolpita da una devastante alluvione che nell'Anconetano si è tradotta in una vera apocalisse, come ...Lutto e polemiche per la pioggia che si è abbattuta nell'alto Pesarese e su Senigallia e ha ucciso almeno 10 persone. L'angoscia di Mattarella e l'impegno di Draghi ad aiutare le comunità colpite ...ANCONA – Vite spazzate via in pochi istanti da un fiume di fango e detriti, un’ondata improvvisa e violenta. Le strade come torrenti, le auto trascinate via, i fiumi straripati e le case sommerse dall ...