Kate Middleton: la reazione che ha stupito tutti (Di venerdì 16 settembre 2022) La splendida principessa del Galles ha parlato della reazione che ha stupito tutti dopo la morte della Regina. Ecco cos’ha detto Kate Middleton La dipartita della regina ha sconvolto il mondo intero. Nonostante l’incredibile longevità che la reggente ha garantito al suo regno, erano in pochi negli ultimi mesi a pensare ad una sua scomparsa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 settembre 2022) La splendida principessa del Galles ha parlato dellache hadopo la morte della Regina. Ecco cos’ha dettoLa dipartita della regina ha sconvolto il mondo intero. Nonostante l’incredibile longevità che la reggente ha garantito al suo regno, erano in pochi negli ultimi mesi a pensare ad una sua scomparsa L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - infoitcultura : Kate Middleton, quegli orecchini di perle sono un dono della Regina Elisabetta - kopp_co : #Venerdì Kate Middleton, Principessa del Galles, Meghan Markle, Duchessa del Sussex piangono la Regina Elisabetta c… - Elisabetta_E_ : RT @fanpage: Kate Middleton e Meghan Markle, unite negli ultimi viaggi di Elisabetta II avevano in comune soltanto il total black, le perle… - Ursulabuckley11 : RT @VanityFairIt: La figlia dei Duchi di Wessex, per la funzione in onore della nonna, la defunta Regina Elisabetta II, ha indossato un cap… -