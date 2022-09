Iran | Ali Khamenei ricoverato | «È gravemente malato» Cancellati tutti gli impegni pubblici

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il supremo leader dell’, l’ayatollah Ali, ha cancellatogli incontri e le apparizioni pubbliche la scorsa settimana perché è. Come hanno spiegato 4 dei suoi familiari, la Guida supremaiana si trova a letto sotto osservazione da un team di dottori. Ormai 83enne, la scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’ostruzione intestinale, che gli aveva provocato fitte allo stomaco e febbre alta. L’operazione è stata eseguita in una clinica allestita nel complesso dove abita e lavora e, come confermano i parenti, le sue condizioni sono monitorate 24 ore su 24. Qualche giorno fa erano considerate critiche, «ma ora sta meglio e sta riposando» anche se ancora non riesce ad alzarsi dal letto, scrive il New York Times, che ha ...

L'ayatollahKhamenei, 83 anni, suprema guida religiosa dell', è gravemente malato ed è attualmente sotto osservazione da parte di un team di medici, come riferisce il New York Times, citando quattro fonti ...... sia dentro che fuori dall'. Su Twitter, Mahmoud Sadeghi, un ex membro del parlamento iraniano, ha scritto: "Cosa dice il leader supremo (Khamenei), che ha giustamente denunciato la polizia ...Ali Khamenei, la Guida suprema dell'Iran, ricoverato in gravi condizioni. La notizia è stata diffusa da diversi media internazionali. Secondo quanto riferito, l’ayatollah è in ospedale e ha annullato ...Secondo Il New York Times, l'ayatollah Ali Khamenei, 83 anni, è stato operato la scorsa settimana per una ostruzione intestinale. Secondo alcune fonti sta migliorando, ma i medici rimangono preoccupat ...