Inter, i duelli di Inzaghi per tenere alta la concentrazione della squadra (Di venerdì 16 settembre 2022) Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione di tutta la rosa dell’Inter e anche per questo per lui i duelli sono fondamentali Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione di tutta la rosa dell’Inter e anche per questo per lui i duelli sono fondamentali. Il dualismo in porta, la sfida Gosens-Darmian sulla fascia o Dzeko-Correa. Sono solo alcuni dei duelli che in questa prima parte di stagione si sono visti. L’alternanza per tenere alta la concentrazione, questa l’idea di Inzaghi che vuole stimolare tutti per avere lo stesso rendimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Simonevuoleladi tutta la rosa dell’e anche per questo per lui isono fondamentali Simonevuoleladi tutta la rosa dell’e anche per questo per lui isono fondamentali. Il dualismo in porta, la sfida Gosens-Darmian sulla fascia o Dzeko-Correa. Sono solo alcuni deiche in questa prima parte di stagione si sono visti. L’alternanza perla, questa l’idea diche vuole stimolare tutti per avere lo stesso rendimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ...

CalcioNews24 : #Inzaghi e i duelli per tenere alta la concentrazione di tutti ?? - AnalyticsSerie : Diverse le valutazioni di @FotMob. Mentre il migliore in campo per l’#Inter rimane #Dzeko, per il #ViktoriaPlzen vi… - idrocarburIover : RT @Inter_Scout: Ieri esordio di Agoumé con la maglia del Troyes: 12' 10 tocchi 6/8 passaggi riusciti (75%) 1/1 lanci lunghi riusciti 1/1 d… - EddieMorphy7 : RT @PinoVaccaro77: Opinione personale: il Milan ha dominato per 65 minuti dal punto di vista fisico, mentale e tattico. Vinti tutti i duell… - LeoBosello : A prescindere dall’1-0 finale, Il #Torino gioca un gran bel calcio. 70’ di grande intensità, dove i granata hanno v… -