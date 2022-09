Il New York Times: «La grazia, sì… Ma Federer era cattivo come un assassino, un torturatore» (Di venerdì 16 settembre 2022) Altra lettura di contesto in mezzo ad una marea montante di super-retorica su Roger Federer: il New York Times, pragmatico, ricorda che quando Federer è piombato nel Tour il tennis se la passava davvero maluccio. L’ha sanato. L’ha reso economicamente il fenomeno che è oggi, con Nadal e Djokovic. E lo ha fatto sì con grazia, ma anche con la cattiveria agonistica “di un assassino che tortura gli avversari”. “Tiger Woods aveva in qualche modo reso il golf interessante per le masse. Ma il tennis, lo sport caldo degli anni ’70 e ’80, era prevalentemente un gioco d’élite, seguito e giocato in gran parte in una nicchia rarefatta. A livello professionistico, il gioco maschile aveva essenzialmente un gruppo di giocatori che picchiava la palla e un altro che contrattaccava. Andre Agassi era una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Altra lettura di contesto in mezzo ad una marea montante di super-retorica su Roger: il New, pragmatico, ricorda che quandoè piombato nel Tour il tennis se la passava davvero maluccio. L’ha sanato. L’ha reso economicamente il fenomeno che è oggi, con Nadal e Djokovic. E lo ha fatto sì con, ma anche con la cattiveria agonistica “di unche tortura gli avversari”. “Tiger Woods aveva in qualche modo reso il golf interessante per le masse. Ma il tennis, lo sport caldo degli anni ’70 e ’80, era prevalentemente un gioco d’élite, seguito e giocato in gran parte in una nicchia rarefatta. A livello professionistico, il gioco maschile aveva essenzialmente un gruppo di giocatori che picchiava la palla e un altro che contrattaccava. Andre Agassi era una ...

