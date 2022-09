Il brand Patagonia passa a una no-profit per combattere la crisi climatica

(Di venerdì 16 settembre 2022), notodi abbigliamento sportivo, specializzato nell’outdoor, diventa un simbolo di lotta al cambiamento climatico. Come riporta il New York Times, il fondatore dell’azienda californiana, Yvon Chouinard, 83 anni e autentica leggenda dell’alpinismo statunitense, ha deciso di cedere tutte le azioni a un fondo e a un’organizzazione no-in modo che tutti gli utili, circa 100 milioni l’anno, siano utilizzati per iniziative finalizzarel’emergenzae a proteggere le aree della Terra non sviluppate.L’auspicio di Chouinard è che cedere “la massima quantità di denaro a persone che stanno lavorando attivamente per salvare questo pianeta” possa essere un segnale per “una nuova forma di capitalismo che non si risolva con pochi ricchi e un sacco di poveri”.La nuova realtà ...

