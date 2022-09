Gas, condomini senza contratti: il prezzo è un rebus. Le aziende energetiche pretendono di essere pagate in largo anticipo (Di venerdì 16 settembre 2022) Il caro bollette non fa danni soltanto a portafogli e bilanci. Ora rischia di lasciare senza luce e gas interi condomini e migliaia di famiglie, anche tra le più vulnerabili. Perché... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 settembre 2022) Il caro bollette non fa danni soltanto a portafogli e bilanci. Ora rischia di lasciareluce e gas interie migliaia di famiglie, anche tra le più vulnerabili. Perché...

downeysvoice : Mia nonna, che vive da sola, ha una casa di proprietà in un complesso di case popolari. Riscaldamento centralizzato… - Marilenapas : RT @Corriere: Gas, in autunno riscaldamento più caro del 300% nei condomini: l’allarme degli amministratori - aleniggaz : RT @Corriere: Gas, in autunno riscaldamento più caro del 300% nei condomini: l’allarme degli amministratori - luciano55321084 : Gas, riscaldamento più caro del 300% nei condomini: l’allarme degli amministratori. La classe politica se pensa ch… - andrearinaldi25 : Gas, in autunno riscaldamento più caro del 300% nei condomini: l’allarme degli amministratori -