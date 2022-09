Gabrielli al Copasir: 'Non c'è l'Italia nel dossier dell'Intelligence Usa sui soldi di Putin ai partiti'. Fine del tormentone? (Di venerdì 16 settembre 2022) - Lo ha riferito al Comitato parlamentare per la sicurezza il capo dei servizi. 'Il caso è chiuso' ha detto il presidente del Copasir Urso. 'Dopo le insinuazioni e gli attacchi mi aspetto delle scuse' ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 settembre 2022) - Lo ha riferito al Comitato parlamentare per la sicurezza il capo dei servizi. 'Il caso è chiuso' ha detto il presidente delUrso. 'Dopo le insinuazioni e gli attacchi mi aspettoe scuse' ...

