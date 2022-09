Fidanzato conteso | due donne ferite a coltellate a Napoli

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due giovani, di 22 e 20 anni, sono state medicate l’altra notte all’ospedale “Vecchio Pellegrini” diperd’arma da taglio. Le due, come riferisce oggi il quotidiano “Il Mattino”, entrambe residenti ai Quartieri Spagnoli, avrebbero avuto un litigio per un. La dinamica è ancora da ricostruire completamente. Al momento la polizia, che indaga sulla vicenda, non ha trovato il coltello (o i coltelli) che sarebbe stato utilizzato per il ferimento. Le condizioni delle duenon sono gravi: dopo essere state medicate in ospedale sono state dimess L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si sono sfidate a colpi di coltello per un fidanzatino. E sono finite in ospedale, con ferite gravi su tutto il corpo. Una volta esisteva il delitto d'onore, e ad animare focosi duelli rusticani erano uomini pronti a dare anche la vita nel