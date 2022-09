Ex concorrente di MasterChef accusa il programma: “Mi avete bullizzato” (Di venerdì 16 settembre 2022) Sta per iniziare una nuova edizione della gara dei cuochi più famosa d’Italia, stiamo parlando della dodicesima stagione di MasterChef, che anche quest’anno riserverà tantissime sorprese. Ma tra i concorrenti che sono passati di fronte ai giudici, uno di loro ricorda l’esperienza come un momento piuttosto traumatico. MasterChef, cosa accadde nel 2016 Dal 2011 è uno dei talent più seguiti d’Italia, con diversi concorrenti che ogni anno entrano nel cuore del pubblico e dei giudici. Durante le selezioni ogni aspirante cuoco deve dimostrare di saper comporre un piatto convincente di fronte loro, che giudicheranno ogni passaggio. Nel 2016 si svolse la prima scrematura per la sesta edizione del programma Sky, e per Marco Giordano, un ragazzo campano, iniziò l’incubo. Finito il suo piatto, infatti, fu attaccato con molte critiche ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Sta per iniziare una nuova edizione della gara dei cuochi più famosa d’Italia, stiamo parlando della dodicesima stagione di, che anche quest’anno riserverà tantissime sorprese. Ma tra i concorrenti che sono passati di fronte ai giudici, uno di loro ricorda l’esperienza come un momento piuttosto traumatico., cosa accadde nel 2016 Dal 2011 è uno dei talent più seguiti d’Italia, con diversi concorrenti che ogni anno entrano nel cuore del pubblico e dei giudici. Durante le selezioni ogni aspirante cuoco deve dimostrare di saper comporre un piatto convincente di fronte loro, che giudicheranno ogni passaggio. Nel 2016 si svolse la prima scrematura per la sesta edizione delSky, e per Marco Giordano, un ragazzo campano, iniziò l’incubo. Finito il suo piatto, infatti, fu attaccato con molte critiche ...

