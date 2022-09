Elisabetta II, che porterà con sé la fede nuziale e gli orecchini di perle per il suo ultimo viaggio (Di venerdì 16 settembre 2022) Sarebbero due i gioielli che accompagneranno la sovrana nel suo ultimo viaggio. La fede, simbolo di unione, con inciso un messaggio segreto del suo Filippo. E poi un paio di orecchini di perle, tra i preziosi preferiti di Elisabetta fin dalla tenera età Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) Sarebbero due i gioielli che accompagneranno la sovrana nel suo. La, simbolo di unione, con inciso un messaggio segreto del suo Filippo. E poi un paio didi, tra i preziosi preferiti difin dalla tenera età

