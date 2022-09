Djokovic a Federer | ' Hai fissato lo standard d' eccellenza' - Sport - Tennis - quotidiano net

Eurosport_IT : Matteo nel Team Europe con Federer, Nadal e Djokovic ?????? #LaverCup | #EurosportTENNIS | #Berrettini - angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - glmarino71 : RT @Eurosport_IT: Matteo nel Team Europe con Federer, Nadal e Djokovic ?????? #LaverCup | #EurosportTENNIS | #Berrettini - AleGnocchi : RT @Eurosport_IT: Matteo nel Team Europe con Federer, Nadal e Djokovic ?????? #LaverCup | #EurosportTENNIS | #Berrettini - fortericki : RT @Eurosport_IT: Matteo nel Team Europe con Federer, Nadal e Djokovic ?????? #LaverCup | #EurosportTENNIS | #Berrettini -

Il serbo sull'addio dello svizzero al tennis: 'È stato un onore conoscerti dentro e fuori dal campo e lo sarà ancora per molti altri anni a ...Con queste commoventi parole Rogerha cominciare a dare ufficialmente l'addio al tennis. Lo ... sfiorando la nona sinfonia in quella indimenticabile battaglia del 2019 contro. In ...Ci sono dei record che Roger Federer custodirà con sé ancora per tanto. Il tennista svizzero, che ha annunciato il ritiro in una lunga lettera pubblicata sui social (prima in forma di video/podcast, p ...Matteo Berrettini sarà a Londra per l'ultimo saluto al tennis di Roger Federer. L'azzurro è infatti stato selezionato come riserva del Team Europe che sfiderà il Resto del mondo nella Laver Cup, in pr ...