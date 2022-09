Conferenza stampa Giampaolo: «Spezia squadra con una identità, determinante l’aspetto emozionale» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro lo Spezia Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita in casa dello Spezia. Spezia – «Lo Spezia è una squadra con una identità, fino a oggi ha fatto le stesse partite della Sampdoria. La differenza è che ha tre punti in più. In quanto a prestazioni, ci siamo sempre comportati bene. Paghiamo i due punti in classifica, ma ho avuto riscontri positivi. Ovviamente nel calcio contano i risultati, i numeri. È una partita pesante, molto importante. Abbiamo lavorato bene, ma quello che conta sono l’attivazione mentale, la rabbia, la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore della Sampdoriaha parlato inin vista della partita contro loMarco, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista della partita in casa dello– «Loè unacon una, fino a oggi ha fatto le stesse partite della Sampdoria. La differenza è che ha tre punti in più. In quanto a prestazioni, ci siamo sempre comportati bene. Paghiamo i due punti in classifica, ma ho avuto riscontri positivi. Ovviamente nel calcio contano i risultati, i numeri. È una partita pesante, molto importante. Abbiamo lavorato bene, ma quello che conta sono l’attivazione mentale, la rabbia, la ...

