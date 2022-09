Cantano ‘Bella ciao’ a scuola con le finestre aperte. La polemica: “Meglio l’inno di Mameli”. La replica: “E’ simbolo della lotta al nazifascismo” (Di venerdì 16 settembre 2022) Proprio negli stessi giorni in cui Laura Pausini è finita al centro delle polemiche per non aver cantato Bella Ciao, anche a scuola la canzone popolare, inno delle resistenza partigiana, finisce sotto i riflettori: alla scuola primaria De Amicis di Sacile, in provincia di Pordenone, gli alunni intonano Bella Ciao con le finestre aperte, scatenando polemiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Proprio negli stessi giorni in cui Laura Pausini è finita al centro delle polemiche per non aver cantato Bella Ciao, anche ala canzone popolare, inno delle resistenza partigiana, finisce sotto i riflettori: allaprimaria De Amicis di Sacile, in provincia di Pordenone, gli alunni intonano Bella Ciao con le, scatenando polemiche. L'articolo .

orizzontescuola : Cantano ‘Bella ciao’ a scuola con le finestre aperte. La polemica: “Meglio l’inno di Mameli”. La replica: “E’ simbo… - antomas92 : RT @gildacana: Il problema di questo paese è solo uno: il conformismo. Sì sono vaccinati per non passare da novax, cantano Bella Ciao per n… - Letizia26096274 : RT @gildacana: Il problema di questo paese è solo uno: il conformismo. Sì sono vaccinati per non passare da novax, cantano Bella Ciao per n… - riccardosanna14 : RT @gildacana: Il problema di questo paese è solo uno: il conformismo. Sì sono vaccinati per non passare da novax, cantano Bella Ciao per n… - infoitcultura : Cantano “Bella Ciao” a scuola, ma c'è chi boccia l'idea: «È meglio l'Inno di Mameli» -