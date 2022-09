Belen Rodriguez fuoriosa in aeroporto: scoppia la lite, ecco cos'è successo (Di venerdì 16 settembre 2022) Belen Rodriguez furiosa in aeroporto, la conduttrice protagonista di una lite a causa dei paparazzi. ecco tutto quello che è successo. La conduttrice delle Iene si è resa protagonista di un avvenimento piuttosto surreale che ha stravolto il pubblico presente in aeroporto. Sappiamo bene la show girl argentina ha raggiunto il successo in Italia ormai molti anni fa ed è qui che ha costruita la sua vita e la sua carriera. Anche la vita sentimentale l'ha resa protagonista indiscussa del gossip e della cronaca rosa italiana. La Rodriguez ha sposato nel 2012 il conduttore napoletano Stefano De Martino con cui recentemente c'è stato un ritorno di fiamma. I due hanno dato alla luce il primogenito Santiago e nel 2021 è nata Luna Marie dalla ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 16 settembre 2022)furiosa in, la conduttrice protagonista di unaa causa dei paparazzi.tutto quello che è. La conduttrice delle Iene si è resa protagonista di un avvenimento piuttosto surreale che ha stravolto il pubblico presente in. Sappiamo bene la show girl argentina ha raggiunto ilin Italia ormai molti anni fa ed è qui che ha costruita la sua vita e la sua carriera. Anche la vita sentimentale l'ha resa protagonista indiscussa del gossip e della cronaca rosa italiana. Laha sposato nel 2012 il conduttore napoletano Stefano De Martino con cui recentemente c'è stato un ritorno di fiamma. I due hanno dato alla luce il primogenito Santiago e nel 2021 è nata Luna Marie dalla ...

