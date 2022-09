Alise0 : RT @Giulio_Firenze: La linea blu all'interno dell'immagine sat mostra il confine tra masse d'aria più fredda e secca di matrice artica mari… - longhiwilvit : RT @Giulio_Firenze: La linea blu all'interno dell'immagine sat mostra il confine tra masse d'aria più fredda e secca di matrice artica mari… - blunoneuncolore : RT @Giulio_Firenze: La linea blu all'interno dell'immagine sat mostra il confine tra masse d'aria più fredda e secca di matrice artica mari… - narvalo1959 : RT @Giulio_Firenze: La linea blu all'interno dell'immagine sat mostra il confine tra masse d'aria più fredda e secca di matrice artica mari… - francang1950 : RT @Giulio_Firenze: La linea blu all'interno dell'immagine sat mostra il confine tra masse d'aria più fredda e secca di matrice artica mari… -

ilGiornale.it

... quando farà ingresso sulla penisola la parte meridionale di una imponente saccatura... Modello GFS: forti venti settentrionali sull'Adriatico Sabato sera Domenica 18 Settembre - L'fresca e ...Sarebbe in arrivo, infatti, un fronte freddo di origineche può far diminuire la temperatura ... "L'energia in gioco è tanta e lo scontro tra correnti d'così differenti e con un mare ancora ... Aria artica, ci siamo: fino a 15°C in meno, cosa sta per cambiare TORINO – Aggiornamento Meteo Piemonte: sabato Foehn, seguito da un brusco calo termico, prosegue il clima secco. L’approssimarsi di una massa d’aria fredda di origine artica all’arco alpino determiner ...Il meteorologo Lorenzo Tedici, dopo una lunga esperienza a Sky meteo, è entrato a far parte del team de iLMeteo.it nel ruolo di responsabile dei media. Sarà lui a presentare quotidianamente in video l ...