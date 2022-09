Alluvione Marche, la ricerca del bambino disperso con il termoscanner e le immagini di Senigallia – I video (Di venerdì 16 settembre 2022) Acqua e detriti stanno hanno invaso le strade delle Marche, a seguito del nubifragio che ha colpito nella notte soprattutto la provincia di Ancona. Decine le auto travolte a causa del disastro, in particolare nella zona di Senigallia e Corinaldo. E mentre si fa la conta dei danni, nella ricerca del bambino disperso di 8 anni nel territorio di Castelleone di Suasa vengono impegnati «anche un elicottero e il termoscanner». A riferirlo è il sindaco Carlo Manfredi che ha raccontato l’esondazione del torrente di Nevola. «Il bambino stava tornando a casa con la madre in auto, quando lei ha visto l’ondata d’acqua, è scesa e ha cercato di fuggire tenendo il figlio per mano, ma sono stati travolti da acqua e fango», ha spiegato. La madre è stata poi trovata a un chilometro e ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Acqua e detriti stanno hanno invaso le strade delle, a seguito del nubifragio che ha colpito nella notte soprattutto la provincia di Ancona. Decine le auto travolte a causa del disastro, in particolare nella zona die Corinaldo. E mentre si fa la conta dei danni, nelladeldi 8 anni nel territorio di Castelleone di Suasa vengono impegnati «anche un elicottero e il». A riferirlo è il sindaco Carlo Manfredi che ha raccontato l’esondazione del torrente di Nevola. «Ilstava tornando a casa con la madre in auto, quando lei ha visto l’ondata d’acqua, è scesa e ha cercato di fuggire tenendo il figlio per mano, ma sono stati travolti da acqua e fango», ha spiegato. La madre è stata poi trovata a un chilometro e ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - professoroni : RT @siriomerenda: questa è l'informazione di chi si prepara a governare...sempre dalla parte sbagliata della storia... #Alluvione #Cambiame… - Blunaturale : RT @Yon_Yonson71: Nelle #Marche in poche ore è caduto l'equivalente di 7 mesi di pioggia. Ma secondo i geni come Malan il cambiamento clima… -