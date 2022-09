Adriano Panatta incorona Federer | “Con lui si ritira tutto il tennis”

serieB123 : Adriano Panatta su Federer: «Roger è ineguagliabile, il suo tennis è poesia» - marmori60 : RT @marmori60: ..è la vita..dura lex sed lex.. si è ritirato persino un gigante che si chiama Adriano Panatta... - marmori60 : ..è la vita..dura lex sed lex.. si è ritirato persino un gigante che si chiama Adriano Panatta... - Domenic27672416 : Parole giuste caro Adriano! Il tennis per quanto mi riguarda ha avuto 3 straordinari giocatori: A. Panatta, B. Borg… - sportal_it : Adriano Panatta, messaggio amaro su Roger Federer -

È triste infine, a cui mancherà vedere sul campo lo svizzero: "Lui era il tennis. Federer era lo stile, la bellezza, l'armonia. Federer era uno che non si spettinava quando giocava in ...non è stato, e non è, uno dei tanti personaggi del tennis che amano semplicemente la grandezza di Roger Federer : tra l'ex campione romano - impegnato in questi giorni a Bologna nel ...Adriano Panatta non è stato, e non è, uno dei tanti personaggi del tennis che amano semplicemente la grandezza di Roger Federer: tra l'ex campione romano - impegnato in ...L’ex tennista: «Anche Berrettini e Sinner sono tennisti fortissimi, tutti velocità e violenza: ormai il tennis è questa roba qui. Ma la morbidezza della mano di Roger Federer è un mondo a parte» ...