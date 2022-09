Walker 3: il primo trailer svela la data di uscita della nuova stagione (Di giovedì 15 settembre 2022) svelato il primo trailer e la data di uscita della stagione 3 di Walker, la serie reboot con Jared Padalecki nei panni del ranger più amato al mondo. The CW ha diffuso il primo trailer di Walker 3, rivelandone anche la data di uscita ufficiale negli Stati Uniti. Il nuovo capitolo della serie con Jared Padalecki nei panni del protagonista riprenderà dal cliffhanger visto nel finale della precedente stagione, con la famiglia di Cordell Walker che si chiederà dove sia finito quest'ultimo. L'uomo infatti era stato rapito e portato in un luogo segreto: non sappiamo ancora i motivi di tale gesto, ma ai ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022)to ile ladi3 di, la serie reboot con Jared Padalecki nei panni del ranger più amato al mondo. The CW ha diffuso ildi3, rivelandone anche ladiufficiale negli Stati Uniti. Il nuovo capitoloserie con Jared Padalecki nei panni del protagonista riprenderà dal cliffhanger visto nel finaleprecedente, con la famiglia di Cordellche si chiederà dove sia finito quest'ultimo. L'uomo infatti era stato rapito e portato in un luogo segreto: non sappiamo ancora i motivi di tale gesto, ma ai ...

giovioriolo : ?? Dopo il primo arriva anche il secondo intercetto dei Jacksonville #Jaguars all'esordio stagionale. A siglarlo è T… - giovioriolo : ?? Primo sacks della stagione dei Jacksonville #Jaguars lo sigla la 1??° pcik dello scorso draft Trevor #Walker ??????… - breakingnerdy_ : RT @breakingnerdy_: Primo sguardo a Walker Scobell come Percy Jackson #D23Expo - kombat_sambo : Gran gran prestazione di Johnnie Walker che rovescia in modo perfetto una posizione di full mount trovando addititt… - xxmartyxo : RT @breakingnerdy_: Primo sguardo a Walker Scobell come Percy Jackson #D23Expo -