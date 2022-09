Voglio rinnovare l’abbonamento di mia figlia ma da Atac solo un muro di gomma. Non so che fare (Di giovedì 15 settembre 2022) di Marco Lenti Buongiorno, ho deciso di rivolgermi al vostro giornale perché veramente non so più cosa fare. Lo scorso 5 settembre sono andato alla metro Anagnina per rinnovare la metrebus card con l’abbonamento annuale studenti dei miei tre figli, e già qui la prima novità: alla biglietteria fisica non si può più pagare l’abbonamento ma bisogna farlo solo online. Va bene, torno a casa, faccio la procedura indicata e riesco a pagare il rinnovo per due dei miei figli, per la terza non riesco perché non mi viene offerta nel sito l’opzione “abbonamento annuale studenti a zone” ma solo le due possibilità “abbonamento integrato annuale a zone” e “abbonamento integrato mensile a zone” che ovviamente non vanno bene perché sono abbonamenti senza l’agevolazione studenti. Il giorno dopo torno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) di Marco Lenti Buongiorno, ho deciso di rivolgermi al vostro giornale perché veramente non so più cosa. Lo scorso 5 settembre sono andato alla metro Anagnina perla metrebus card conannuale studenti dei miei tre figli, e già qui la prima novità: alla biglietteria fisica non si può più pagarema bisogna farloonline. Va bene, torno a casa, faccio la procedura indicata e riesco a pagare il rinnovo per due dei miei figli, per la terza non riesco perché non mi viene offerta nel sito l’opzione “abbonamento annuale studenti a zone” male due possibilità “abbonamento integrato annuale a zone” e “abbonamento integrato mensile a zone” che ovviamente non vanno bene perché sono abbonamenti senza l’agevolazione studenti. Il giorno dopo torno ...

