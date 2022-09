Totti-Blasi, lo zio di Ilary la difende: ‘Noi educhiamo i figli a essere onesti, non furbi’ (Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco Totti qualche giorno fa, dopo la rottura del matrimonio con Ilary Blasi e i mesi di silenzio, ha rotto quel muro. E ha parlato. Ha puntato il dito contro l’ex moglie, l’ha addirittura accusata di aver portato via i suoi preziosi orologi, ma di certo la polemica non è terminata. Tra Fabrizio Corona che ha detto la sua e ha parlato di tradimenti continui e di storia studiata a tavolino e la famiglia della conduttrice, che la difende a spada tratta. Cosa ha detto lo zio di Ilary Blasi Lo zio di Ilary Blasi, Stefano, ha da poco pubblicato un post sui social. Si tratta di una foto: al centro una torta di compleanno, attorno a lui le donne della sua famiglia. Ci sono Ilary, le sorelle, le figlie. E la didascalia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Francescoqualche giorno fa, dopo la rottura del matrimonio cone i mesi di silenzio, ha rotto quel muro. E ha parlato. Ha puntato il dito contro l’ex moglie, l’ha addirittura accusata di aver portato via i suoi preziosi orologi, ma di certo la polemica non è terminata. Tra Fabrizio Corona che ha detto la sua e ha parlato di tradimenti continui e di storia studiata a tavolino e la famiglia della conduttrice, che laa spada tratta. Cosa ha detto lo zio diLo zio di, Stefano, ha da poco pubblicato un post sui social. Si tratta di una foto: al centro una torta di compleanno, attorno a lui le donne della sua famiglia. Ci sono, le sorelle, lee. E la didascalia ...

