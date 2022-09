Tom Hardy, “cattivo” solo nei film: “Aiuto i giovani che vogliono riprendere in mano la propria vita” (Di giovedì 15 settembre 2022) Bello e dannato. Ma con il cuore d’oro. E’ l’attore e produttore cinematografico britannico Tom Hardy che il 15 settembre compie 45 anni. Oggi è uno dei divi più acclamati e richiesti – tanto che si fa il suo nome per il prossimo James Bond – ma il suo passato è tormentato. Nato nel quartiere londinese di Hammersmith, è poi cresciuto a East Sheen, figlio unico di Anne, artista e pittrice di estrazione cattolica irlandese, e di Edward “Chips” Hardy, commediografo. L’attore e produttore cinematografico britannico Tom Hardy (Instagram)L’età dell’adolescenza è stata complicata tra droghe e piccoli crimini: 11 anni sniffava la colla, due anni più tardi è passato agli acidi, quindi è diventato dipendente di crack e alcol. A 15 anni è stato espulso da scuola per furto, reato che commetterà ancora tanto che sempre minorenne è stato arrestato ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Bello e dannato. Ma con il cuore d’oro. E’ l’attore e produttore cinematografico britannico Tomche il 15 settembre compie 45 anni. Oggi è uno dei divi più acclamati e richiesti – tanto che si fa il suo nome per il prossimo James Bond – ma il suo passato è tormentato. Nato nel quartiere londinese di Hammersmith, è poi cresciuto a East Sheen, figlio unico di Anne, artista e pittrice di estrazione cattolica irlandese, e di Edward “Chips”, commediografo. L’attore e produttore cinematografico britannico Tom(Instagram)L’età dell’adolescenza è stata complicata tra droghe e piccoli crimini: 11 anni sniffava la colla, due anni più tardi è passato agli acidi, quindi è diventato dipendente di crack e alcol. A 15 anni è stato espulso da scuola per furto, reato che commetterà ancora tanto che sempre minorenne è stato arrestato ...

