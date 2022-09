Tempo di aggiornamento di settembre per Samsung Galaxy S20 in Europa (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo un’attesa durata più del previsto rispetto agli standard del produttore, da oggi possiamo finalmente parlare del tanto invocato aggiornamento di settembre per i possessori di un Samsung Galaxy S20 in Europa. Il timore è che possa contenere gli stessi bug che hanno rallentato la diffusione dello stesso firmware per il Samsung Galaxy S22, ragion per cui potrebbe essere saggio attendere qualche giorno prima di procedere con la sua installazione. Entro il fine settimana, non a caso, la situazione dovrebbe essere più chiara sull’impatto avuto dal firmware verso questa serie. Riscontri sul nuovo aggiornamento di settembre in distribuzione sul Samsung Galaxy S20 in Europa Periodo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo un’attesa durata più del previsto rispetto agli standard del produttore, da oggi possiamo finalmente parlare del tanto invocatodiper i possessori di unS20 in. Il timore è che possa contenere gli stessi bug che hanno rallentato la diffusione dello stesso firmware per ilS22, ragion per cui potrebbe essere saggio attendere qualche giorno prima di procedere con la sua installazione. Entro il fine settimana, non a caso, la situazione dovrebbe essere più chiara sull’impatto avuto dal firmware verso questa serie. Riscontri sul nuovodiin distribuzione sulS20 inPeriodo ...

BusCotral : @DanieleCurlett1 Ciao Daniele, sugli errori e sui bug stiamo già lavorando e rilasceremo domani un aggiornamento pe… - lacittanews : Source: Adobe StockL'aggiornamento della blockchain di Ethereum Merge inizia la transizione verso un sistema di con… - brouwniiee : Da quando ho fatto l’aggiornamento a iOS16 la batteria mi dura il tempo di uno sbadiglio - rep_torino : E' tempo di divieti anti-smog prima dei razionamenti: da oggi limitazioni al traffico in 76 Comuni [di Mariachiara… - Yourbestfrndema : Mi sa che non sono più in tempo a fare un aggiornamento windows. #mergeday #Ethereum -