Secondo il dg di Ama, Roma è più pulita di Londra e Parigi (Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - "Lo dicono tutti, da Ispra a Utilitalia. La differenziazione dipende dalla grandezza della città. Roma non è come Cittadella, dove lavoravo prima di tornare nella Capitale. In ogni caso facciamo meglio di Londra che è al 33%, Parigi al 25%, Berlino al 39%". Lo afferma Andrea Bossola, direttore generale dell'Ama, in un'intervista a Repubblica, a proposito della raccolta differenziata nella Capitale. Parigi - sottolinea - ha tre termovalorizzatori, Londra ne ha quattro. Il recupero di materia è importante, ma per me anche l'energia generata da un termovalorizzatore è un valore". "Quest'estate - sostiene - non sono andato in ferie. Ho girato tutta la città a luglio e agosto. Credo che si sia visto un miglioramento rispetto a quanto visto dopo l'incendio al Tmb di Malagrotta". E rivendica: "Solo ... Leggi su agi (Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - "Lo dicono tutti, da Ispra a Utilitalia. La differenziazione dipende dalla grandezza della città.non è come Cittadella, dove lavoravo prima di tornare nella Capitale. In ogni caso facciamo meglio diche è al 33%,al 25%, Berlino al 39%". Lo afferma Andrea Bossola, direttore generale dell'Ama, in un'intervista a Repubblica, a proposito della raccolta differenziata nella Capitale.- sottolinea - ha tre termovalorizzatori,ne ha quattro. Il recupero di materia è importante, ma per me anche l'energia generata da un termovalorizzatore è un valore". "Quest'estate - sostiene - non sono andato in ferie. Ho girato tutta la città a luglio e agosto. Credo che si sia visto un miglioramento rispetto a quanto visto dopo l'incendio al Tmb di Malagrotta". E rivendica: "Solo ...

