Real Madrid-Lipsia, Ancelotti: “Abbiamo giocato in modo intelligente” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Non è stata di certo una partita spettacolare, ma in difesa siamo stati attenti e va bene così“. Queste le parole del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti dopo la vittoria dei blancos sul Lipsia nel match della seconda giornata di Champions League. Finisce 2-0 con i gol di Valverde e Asensio: “Il Lipsia è forte, ci siamo preparati bene. In questo momento della stagione, non posso chiedere ai miei giocatori di esprimere un gioco fantastico. Ma bisogna giocare in modo intelligente, facendo le cose più semplici per vincere. Valverde è molto bravo e questa sera ha mostrato, ancora una volta, tutte le sue qualità. Asensio? Si è sempre allenato bene, ci sono stati dei dubbi in estate su una sua possibile partenza ma ora è qui e siamo felici di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “Non è stata di certo una partita spettacolare, ma in difesa siamo stati attenti e va bene così“. Queste le parole del tecnico del, Carlodopo la vittoria dei blancos sulnel match della seconda giornata di Champions League. Finisce 2-0 con i gol di Valverde e Asensio: “Ilè forte, ci siamo preparati bene. In questo momento della stagione, non posso chiedere ai mieiri di esprimere un gioco fantastico. Ma bisogna giocare in, facendo le cose più semplici per vincere. Valverde è molto bravo e questa sera ha mostrato, ancora una volta, tutte le sue qualità. Asensio? Si è sempre allenato bene, ci sono stati dei dubbi in estate su una sua possibile partenza ma ora è qui e siamo felici di ...

chirichampions : ??¡SORPRESÓN! GOL del MACCABI HAIFA al PSG. Minuto 25. M. Haifa 1-0 PSG. #UCL ??¡En directo en #ChiringuitoLive!… - chirichampions : ??GOOOL DEL PSG. GOL DE MESSI. Minuto 37. M. Haifa 1-1 PSG. #UCL ??¡En directo en #ChiringuitoLive! ?? TW:… - elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - sportface2016 : #RealMadridLipsia, #Ancelotti: 'Abbiamo giocato in modo intelligente' - therealtomtom1 : RT @HungryMarcio: Austini che fa la domanda maliziosa a #Zaniolo e nonostante si aspettasse di ricevere come risposta 'No, voglio andare al… -