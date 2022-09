Milan, Gazzetta: “Rossoneri che partita in quel di San Siro” (Di giovedì 15 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come scrive oggi la Gazzetta la prestazione dei Rossoneri nella serata di ieri è stata quasi perfetta dopo tutto. “Ok, riduciamo: una vittoria attesa da sei partite, perché è vero che il Milan non gustava un successo interno in Champions League dal settembre 2013 (2-0 al Celtic), ma va tenuto conto che dal 2014 fino allo scorso anno i Rossoneri erano rimasti fuori dalla coppa più ricca. Però, sistemate le statistiche, Stefano Pioli ha sistemato anche la classifica e le speranze di qualificazione: adesso guida il gruppo da solo. Dopo la sosta si riparte con un doppio scontro in una settimana con il Chelsea, sulla carta favorito ma in fase di assestamento dopo il cambio dell’allenatore. Ciò che conta però adesso è un successo pulito, cercato con pazienza dopo una ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 15 settembre 2022)- Come scrive oggi lala prestazione deinella serata di ieri è stata quasi perfetta dopo tutto. “Ok, riduciamo: una vittoria attesa da sei partite, perché è vero che ilnon gustava un successo interno in Champions League dal settembre 2013 (2-0 al Celtic), ma va tenuto conto che dal 2014 fino allo scorso anno ierano rimasti fuori dalla coppa più ricca. Però, sistemate le statistiche, Stefano Pioli ha sistemato anche la classifica e le speranze di qualificazione: adesso guida il gruppo da solo. Dopo la sosta si riparte con un doppio scontro in una settimana con il Chelsea, sulla carta favorito ma in fase di assestamento dopo il cambio dell’allenatore. Ciò che conta però adesso è un successo pulito, cercato con pazienza dopo una ...

