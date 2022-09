Juventus | Di Maria incredulo con Milik | “Perché Allegri ti ha sostituito?”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) Piove sul bagnato in casa, dove dopo la mancata vittoria contro la Salernitana è arrivata la sconfitta in Champions League per mano del Benfica. Come se non bastasse, le telecamere hanno ripreso Angel Dimettere in discussione le scelte del tecnico Massimiliano. A fine partita, l’argentino si è infatti avvicinato ad Arkadiusze gli ha chiesto: “Per quale motivo ti ha?“. Tirare delle conclusioni potrebbe essere un po’ affrettato; fatto sta che appare chiaro come il rapporto trae lo spogliatoio non sia ai massimi storici. SportFace.