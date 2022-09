Inps: “Dopo la fine del blocco ripartono i licenziamenti economici: in sei mesi +121%. Un milione di persone ha dato dimissioni” (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo la fine del blocco introdotto nel 2020 per proteggere i posti di lavoro durante la pandemia, i licenziamenti economici (cioè legati a difficoltà dell’azienda) sono ripartiti a pieno ritmo. I dati raccolti dall’Inps nell’ultimo Osservatorio sul precariato mostrano che nel primo semestre 2022 i contratti cessati sono stati 3,2 milioni, in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma quelli economici sono saliti del 121%, a 266.640 – di cui 185mila da rapporti a tempo indeterminato. “Occorre ricordare che fino al 30 giugno 2021 (per gran parte dell’industria) o fino al 31 ottobre 2021 (per il terziario e il resto dell’industria) i licenziamenti economici erano bloccati dalle normative specifiche introdotte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022)ladelintrodotto nel 2020 per proteggere i posti di lavoro durante la pandemia, i(cioè legati a difficoltà dell’azienda) sono ripartiti a pieno ritmo. I dati raccolti dall’nell’ultimo Osservatorio sul precariato mostrano che nel primo semestre 2022 i contratti cessati sono stati 3,2 milioni, in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma quellisono saliti del 121%, a 266.640 – di cui 185mila da rapporti a tempo indeterminato. “Occorre ricordare che fino al 30 giugno 2021 (per gran parte dell’industria) o fino al 31 ottobre 2021 (per il terziario e il resto dell’industria) ierano bloccati dalle normative specifiche introdotte ...

