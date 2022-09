I pendolari Trenord si ritrovano i biglietti più cari. In Europa misure per abbassare i prezzi, in Lombardia vengono adeguati all’inflazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo i disservizi (vedi Passante ferroviario di Milano chiuso per settimane), al ritorno dalle vacanze i pendolari lombardi si sono trovati con i biglietti del treno più cari di prima. E gli aumenti sono scattati nelle scorse settimane anche per chi si sposta in autobus in diverse città, come Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo. A Milano, invece, il rincaro del biglietto ordinario da 2 a 2,20 euro è stato congelato per tutto settembre e ottobre. A novembre, dopo le elezioni, si vedrà. Ma è improbabile che i milanesi potranno scansarlo, visto che questo aumento, come gli altri, è l’aggiornamento delle tariffe in base all’inflazione, aggiornamento consentito dalla normativa nazionale. E visto che quest’anno l’inflazione è alle stelle, i rincari si fanno sentire più del solito. Per chi viaggia sui treni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo i disservizi (vedi Passante ferroviario di Milano chiuso per settimane), al ritorno dalle vacanze ilombardi si sono trovati con idel treno piùdi prima. E gli aumenti sono scattati nelle scorse settimane anche per chi si sposta in autobus in diverse città, come Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo. A Milano, invece, il rincaro del biglietto ordinario da 2 a 2,20 euro è stato congelato per tutto settembre e ottobre. A novembre, dopo le elezioni, si vedrà. Ma è improbabile che i milanesi potranno scansarlo, visto che questo aumento, come gli altri, è l’aggiornamento delle tariffe in base, aggiornamento consentito dalla normativa nazionale. E visto che quest’anno l’inflazione è alle stelle, i rinsi fanno sentire più del solito. Per chi viaggia sui treni ...

CottarelliCPI : Ieri il Trenord Milano-Cremona è rimasto bloccato per un guasto lasciando i pendolari abbandonati a se stessi per o… - LtdGea : RT @CottarelliCPI: Ieri il Trenord Milano-Cremona è rimasto bloccato per un guasto lasciando i pendolari abbandonati a se stessi per ore, e… - benzinazero : RT @CottarelliCPI: Ieri il Trenord Milano-Cremona è rimasto bloccato per un guasto lasciando i pendolari abbandonati a se stessi per ore, e… - Giampier601 : RT @CottarelliCPI: Ieri il Trenord Milano-Cremona è rimasto bloccato per un guasto lasciando i pendolari abbandonati a se stessi per ore, e… - FedericoFistar1 : RT @CottarelliCPI: Ieri il Trenord Milano-Cremona è rimasto bloccato per un guasto lasciando i pendolari abbandonati a se stessi per ore, e… -